Düzenlendiği Şehri Dünyada Büyük Bir Marka Haline Getiren Expo’yu, Başarılı Lobi Faaliyetleri Ve Etkileyici Projelerle Kahramanmaraş’a Kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Ve Ekibi, Büyük Bir Azim Ve Kararlılıkla Çalışmalarını Sürdürüyor.

Konuyla İlgili Olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Akit TV’nin Canlı Yayınına Konuk Olarak, Ev Sahipliğini Yapacağımız Uluslararası Expo 2023 Sergi Alanı’nda Gelinen Son Nokta Hakkında İzleyicileri Bilgilendirdi.

Ayrıca Başkan Mahçiçek Önümüzdeki Süreçte Yapılacak Olan Projeler Ve Hedefler Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu.