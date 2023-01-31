Akbaşoğlu: "İnşallah Mart itibariyle, Şubat’ta başvuran bütün emeklilerin Mart’ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur" dedi.

Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte emeklilik başvuruları ister e-devlet'ten ki, e-devlet'ten yapılması çalışanlarımızın lehine. Daha az zamanla oturduğu yerden müracaat etme hakkı söz konusu. Ya da bizzat sosyal güvenlik kurumlarına müracaatla, çalışansa kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler. Mevcut mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden aybaşı itibarıyla emekliliğe hak kazanılmış olur ve emekli maaşına hak kazanır. Dolayısıyla inşallah şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.