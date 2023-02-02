Bunlar da ilginizi çekebilir

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonur, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.