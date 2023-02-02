Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonur, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Konuşmasının devamında Yurdakonur, EYT’de kademeli prim şartının detaylarını paylaştı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonur, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Konuşmasının devamında Yurdakonur, EYT’de kademeli prim şartının detaylarını paylaştı.
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