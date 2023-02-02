Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonur, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

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Konuşmasının devamında Yurdakonur, EYT’de kademeli prim şartının detaylarını paylaştı.