19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı, uçuş görevi gerçekleştirdi. Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek, NATO'daki müttefiklerine gerekli bilgilendirme yapıldı. Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise Türk uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki Türk uçakları görevini başarıyla tamamlamak için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 ise önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki Türk uçakları da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.