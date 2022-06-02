İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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