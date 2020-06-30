Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı

EKONOMİ 30.06.2020, 17:18
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
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Kırıkkale’de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın’ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.