Binlerce sağlık çalışanının beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi.

Beyaz Reform'la ilgili merak edilenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni yönetmelik Beyaz Reform ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Koca, "Performans sistemi gerçekten kalktı mı?", "Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?", "Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?" ile "Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor" sorularına yanıt verdi.

SORU: Performans sistemi gerçekten kalktı mı?

"Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise, ayrıca kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak."

SORU: Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?

"Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak. Hiç biri diğerinden mahsulaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur"

SORU: Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?

"Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiç biri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur."

SORU: Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?

"Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur"