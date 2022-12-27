Yaklaşık 2 yıldır Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir müteahhit, iddiaya göre yapacağı dairelerin parasını alıp tapuları vermeden kayıplara karıştı. Ömercikler Mahallesi'nde inşa halinde olan dairelerin bazılarının sadece temellerinin atıldığı bazılarının ise dış cephelerinin bittiği görüldü. 12'nci ayda evlerini teslim almayı bekleyen kişiler müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı. Kendileri gibi o bölgeden ev satın alanlara ulaşarak aralarında sosyal medya üzerinden grup kuran vatandaşlar, birbirlerine attıkları sözleşmelerin ardından şoku yaşadı.

Aynı dairelerin farklı 2-3 kişiye birden satıldığını görerek, dolandırıldıklarını öne süren 80'e yakın kişi soluğu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Şahsın, milyonluk dolandırıcılık iddiasının ardından soyadını değiştirdiği de ileri sürüldü. Telefonlara çıkmadığı hatta kendisine ev için para yatıran birçok kişiyi engellediği de öne sürülen müteahhidin, dolandırdığı kişiler arasında bir de şehit çocuğu bulunuyor. Yıllarca çalışıp emekli ikramiyesini yatıran, yeni evlenip tüm takılarını veren ve kullandığı otomobilini satarak ev hayaline kavuşmayı planlayan mağdurlar, paralarını geri istiyor. Onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen şahsa ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

“Gurbette kazandığım paraların hepsi elimden gitti”

Almanya'da yaşayan ve aldığı dairelerin başkasına satıldığını öğrenerek Sakarya'ya gelen Mecit Turan, “Almanya'da yaşıyorum, Almanya'dan buraya geldim daire almaya. Bizi S. denen bir müteahhit aldattı. Bütün paramızı aldı, mağdur etti bizi. Tapuları vermedi, binalar açıkta kaldı yapmadı. Sözleşmeyi ve her şeyi yaptık, bütün belgelerimiz elimizde. Bu olay 7'nci aydan beri devam ediyor. Normalde 12'nci ayda teslim edecekti daireleri ama etmedi. 50 bin Euro mağduriyetim var ve benim gibi yaklaşık 80 kişi var mağdur olan. Bunun için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldik, ifademizi vermeye. Sattığı bir daireyi 2-3 farklı kişiye satmış. 70 milyon parayı alarak kayıplara karıştı. Telefonlara cevap vermiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz paramızı geri istiyoruz. Gelsin paramızı ödesin, gurbette kazandığım paraların hepsi elimden gitti. Hiçbir şeyim kalmadı elimde” dedi.

“Bütün hayallerimizi yıktı”

İstanbul'da yaşayan ve şehit çocuğu olan Ertan Palıtoğlu, “ 2022 yılının 6'ncı ayında S.'den 500 bin lira değerinde daire aldık. Kredi çektim, bilezik bozdurdum, sağdan soldan borç aldım. Bütün hayallerimizi yıktı, bütün paramızı aldı. 12'nci ayda teslim edilecek dedi ama teslim edilmedi zaten kendisi de yok. Peşindeyiz, inşallah bulunur adalet arıyoruz. Biz ulaşmaya çalıştık, telefonları kapalı bizde emniyete geldik başvurumuzu yaptık. Netice bekliyoruz, yaklaşık olarak 200 bin lira para verdim. Yaklaşık benim gibi 80 kişi mağdur, insanlar geliyor ifadelerini veriyor, çok kötü durumdayız. Ben bir şehit yakını olarak babam polis memuruydu, şehit oldu bu topraklar için emeklerimiz çöp oldu. Karımın bileziklerini bozdurdum daire alabilmek için. Milyonlar veren insanlar var, lütfen bize yardım edin” diye konuştu.

“15 gün önce soyadını değiştirmiş”

Kendi dairesinin 3 farklı kişiye de satıldığını söyleyen ve Kocaeli'den gelen Merve Bengüverdi, “Biz Kocaeli'den birisinin aracılığıyla gelip tanıdık S.S.'yi. 15 gün önce de soyadını değiştirmiş, bunu da daha yeni fark ettik zaten, bu olaylar ortaya çıkınca. Kayıplara karıştığını görünce mağdur arkadaşlar ile bir Whatsapp grubu kurduk. Benim dairemi 3 kişiye daha sattığını dün akşam öğrendim. Bu sefer dolandırıcılıktan şikayette bulunmaya geldim. Bütün paramızı aldı. 14 aydır başlayan daireler ama hiç yapılmamışları bile var sadece arsalar duruyor. Telefonlarımıza da çıkmıyor hiçbir türlü, sadece para isteyeceği zaman arıyor. Parayı aldıktan sonra dairenin durumunu sormak için arasak bile hiçbir türlü cevap vermiyor. Yurt dışı ve daha farklı illerden ev alıp mağdur olanlar var. Topraktan aldık, daha uyguna alacağız diye başımıza bu geldi. Whatsapp grubuna herkes sözleşmelerini atınca kaç kişiye aynı dairenin satıldığını öğrendik” şeklinde konuştu.

“Daire sahibi olalım derken, elimizdekinden de olduk”

650 bin lira değerindeki arabayı daireye karşı verdiklerini aktaran Mahmut Sarı ise, “5 ay kadar oldu, biz buraya 650 bin lira değerinde araba verdik, daire karşılığı. Teminat olarak burada yapılan tapular, ruhsatlar gösterildi ve bunları biz de iyi niyet olarak kabul ettik. Daire sahibi olalım dedik, kızıma bir daire almak istedik ve başımıza böyle bir olay geldi. Duyum üzerine buraya geldik, aslı nedir ne değildir diye. Ve maalesef böyle bir durum olduğunu öğrenince, karakola ifade vermeye gittik. Elimizdekinden olduk, inşallah iyi sonuçlanır” ifadelerini kullandı.