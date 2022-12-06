Fas'ın başkenti Rabat'taki imza törenine, Fas ve Nijerya'nın yanı sıra Gambiya, Gine-Bissau, Gine, Sierra Leone ve Gana'dan şirketler katıldı.

Konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Fas Hidrokarbon ve Mineraller Ofisi ile Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC), Gambiya'dan Ulusal Petrol Şirketi, Gine-Bissau'dan Petroguin, Gine'den Sonap, Sierra Leone'den Petrol Müdürlüğü ve Gana'dan Ulusal Gaz Şirketi ile ayrı ayrı mutabakat zaptı imzaladı.

Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Emine Binhıdra, yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptlarının, söz konusu ülkelerin şirketlerinin bu projeye verdikleri desteği gösterdiğini söyledi.

Söz konusu mutabakat zaptlarıyla Nijerya-Fas doğal gaz boru hattına bağlanacak olan ülkeler, projenin faaliyete geçirilmesine katkı sunma taahhüdünde bulunuyor.

Uzunluğu 5 bin 660 kilometre olacak ve 25 yılda kademeli olarak tamamlanacak boru hattının hem Batı Afrika hem de Avrupa'daki artan gaz ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

NNPC, 2 Haziran'da, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının inşası için anlaşmaya varmıştı.