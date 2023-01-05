Dönmez, Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanında iş birliği anlaşmasıyla sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatının söz konusu olabileceğini söyledi.

"Projenin bir başka önemi de Türkiye'nin özellikle son yıllarda bu bölgede bir ticaret merkezi olma, gaz ticaret merkezi kurma çalışması vardı, biliyorsunuz. Biz büyük oranda fiziki altyapımızı tamamlamıştık. Şimdi bu anlaşmayla da aslında bunun ilk meyvelerini toplamaya başladığımızı ifade edebilirim. Sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatı gaz transferi söz konusu olabilecek."