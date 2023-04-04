Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Dr. Ali Ünsal, Onikişubat Belediyesi’nin Fatmalı Mahallesinde düzenlemiş olduğu iftar programında Mahallesi halkıyla buluştu.

Dr. Ünsal burada tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Dr. Ali Ünsal, Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuştursun” ifadelerini kullandı.