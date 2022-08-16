Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirdiği temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki arter baştan uca yenilenerek mahallenin ulaşım standardı artırılacak.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Gerçekleştirilen çalışmaların mahalle için önemine değinen Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay, “Mahallemizin içerisinde bulunan yolumuz daha önce kilit parkeyle kaplıydı. Uzun yıllardır kullanıldığı için deforme olmuştu ve ulaşımda sorun teşkil ediyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı yeniliyor. Artık mahallemizin ulaşımla ilgili bir sorunu kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.