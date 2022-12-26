Boksörümüz Fehmi Yasin Bağcı ve Antrenörü Ömer Köse Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret ettiler. İl Müdürü elde edilen Başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sporcumuzu ve Antrenörünü tebrik ettiler.