Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Transferin tamamlanması için futbolcunun Brezilya'ya hareket ettiği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 28 resmi maça çıkan Joao Pedro, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.