Denize Kıyısı Olmamasına Rağmen Tatlı Su Balığı Üretiminde Türkiye'de Ön Sırlarda Yer Alan Kahramanmaraş'ta, 3. Geleneksel Balık Festivali Düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Ve İl Tarım Müdürlüğünün Destekleriyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Tarafından Milli İrade Meydanı'nda Yapılan Etkinlikte 46 Metrelik Mangal Açılarak Ateşlendi.

Daha Sonra Ustalar Tarafından Pişirilen Balıklar Ekmek Arasına Konularak İkram Edildi.

Festivalde Pişirilen Balıkları Yemek İsteyenler Uzun Kuyruk Oluşturdu.

20 Bin Adet Balığın İkram Edilip Çeşitli Etkinlik Ve Birbirinden Güzel Stantların Yer Aldığı 3. Geleneksel Balık Festivalinin Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı Yaptı.

İl Tarım Müdürü Ramazan Bilir Kahramanmaraş'ın 20 Bin Hektar Su Yüzeyi Alanı Olduğunu, Kentin Balıkçılık Sektöründe Geçmişten Gelen Bir Tecrübesi Bulunduğunu Belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Kentin Balıkçılık Alanında Türkiye'de Adından Söz Ettirdiğini Söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Da Kahramanmaraş’ın Bu Alanda Çok Ciddi Bir Potansiyelinin Olduğunu Belirtti.

Festivalde Bir Konuşma Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir De Kentin Balık Üretiminde Türkiye'de Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Söyledi.

54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam Kahramanmaraş’ın Sektörde Güzel Bir İvme Yakaladığının Altını Çizdi.

Festivale, Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Siyasi Parti Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Amirleri Ve Vatandaşlar Katıldı.

Konuşmaların Ardından Protokol Üyeleri Ve Beraberindekiler Festival Alanını Gezdi.