Elbistan’da Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz önderliğinde, kent ekonomisinin canlandırılması ve kültürel gelişimin sağlanması amacıyla 25-31 Ağustos tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’nde yapılan hediye çekilişinde otomobilin, festival konserlerini izlemek için İstanbul’dan Elbistan'a gelen Bilal Orhanlar adlı öğrencinin biletine isabet ettiği ortaya çıktı.

Orhanlar’ın festival haberlerini görmesinin ardından, yakın arkadaşlarıyla beraber Elbistan’a gelip sevdiği sanatçıların konserini izlemesinin ardından dönüş için Öz Elbistan firmasından aldığı bilet karşılığında çekiliş bileti alıp İstanbul’a döndüğü belirlendi.

Çekiliş sonuçlarını medyadan takip eden Bilal Orhanlar’ın otomobili almak için önümüzdeki günlerde Elbistan’a yeniden gelmesi bekleniyor.

Saygılarımızla.