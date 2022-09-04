Festivalde bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın ilçesine yapılan hizmetleri anlattı.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yapılan festivalin öneminden bahsetti.



Festival daha sonra kervan pastaneleri tarafından düzenlenen dondurma şovu ile devam etti.



Alpedo-Kervan lezzetleri grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile beraber satırla dondurma kesti.



Festival daha sonra çeşitli gösterilerin yapılması ile son buldu.



