Elbistan belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında pınarbaşı mesire alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

Elbistam belediyesi tarafından 2.si düzenlenen festivalde heyecan dolu anlar yaşandı.

24 Temmuz itibarıyla başlayan ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı festivalin son gününde bir talihliye de çekilişle otomobil hediye edildi.

Çekilişi sanatçı Yavuz Bingöl ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz gerçekleştirdi.

Festival havai fişek gösterileriyle son buldu.