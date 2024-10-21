Foto Galeri
Video
Künye
Açık
Koyu
Sistem
CANLI YAYIN
TÜRKİYE
KAHRAMANMARAŞ
GÜNDEM
POLİTİKA
SPOR
YAŞAM
DÜNYA
Açık
Koyu
Sistem
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
DÜNYA
SAĞLIK
YAŞAM
EKONOMİ
EĞİTİM
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
BİLİM
KÜLTÜR-SANAT
TİCARET
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
CANLI YAYIN
TÜRKİYE
KAHRAMANMARAŞ
GÜNDEM
POLİTİKA
SPOR
YAŞAM
DÜNYA
Haberler
TÜRKİYE
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü!
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. Gülen'in ölüm haberi örgüte yakın birçok kaynak tarafından doğrulandı.
#FETÖ
#Terör örgütü
#Örgüt
Tuğrulhan BAYRAKTAR
Editör
21.10.2024 - 09:06
Yayınlanma
2
Paylaşım
27
Gösterim
1 Dk
Okunma Süresi
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Editör:
Tuğrulhan BAYRAKTAR
Editör Hakkında
Tuğrulhan BAYRAKTAR
Bunlar da ilginizi çekebilir
Bıçaklanmış halde trafiğe çıktı: Kaza yapıp öldü
Önce annesini vurdu sonra kendini vurdu!
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin kimdir?
Yenidoğan soruşturması: Savcı kendisini tehdit edenleri böyle izledi
MasterChef Türkiye'de şaşırtan veda!
Balıkesir'de 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Yorumlar
Gönder
Ana Sayfa
Kategoriler
YAŞAM
TÜRKİYE
KAHRAMANMARAŞ
SPOR
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
BİLİM
EĞİTİM
EKONOMİ
KÜLTÜR-SANAT
MAGAZİN
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
TİCARET
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.aksutvhaber.net
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Tamam