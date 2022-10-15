Birbirinden farklı Modelleri ile Marfi otomotiv Herkesin Tercih Ettiği Marka Olan Fiat Sektörde En Çok Tercih Edilen Markalar Arasında Yer Alıyor.

Farklı kampanyalarla müşterilerine hizmet veren Fiat Marfi Otomotiv, yıl sonuna kadar geçerli olan motor yağı, filtre ve işçiliklerde çeşitli indirimlerle müşterilerini bekliyor.

Kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Fiat Marfi otomotiv servis danışmanı Oğuzhan Demirkan, kampanyalardan yararlananlara 1 yıl acil yol yardım paketinin hediye edildiğini söyledi.