Misafirlerini toplantı salonunda meclis üyeleriyle birlikte ağırlayan Başkan Narlı, Fidan ve Koca ile bir süre sohbet etti.

Başkan Narlı’ya başarı dileklerinde bulunan Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise Başkan Narlı’nın Kahramanmaraş için önemli çalışmalara imza atacağını söyledi.

Ziyaret sonrası konuşan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, ziyaretleri için Fidan ve Koca’ya teşekkür etti.