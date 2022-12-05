Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, sezonun Sekizinci maçında Antakya Spor Kompleksinde Antakya Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ligde yoluna namağlup olarak devam eden temsilcimiz birinci seti 25-11 ikinci seti 23-13 üçüncü seti ise 25-06 tamamlayarak müsabakayı 0-3 kazandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya, “Güzel bir müsabaka oldu, sporcularımızı kutluyorum. Lig açısından önemli bir maçtı, 3 sıfır gibi net bir skor almak gerçekten gurur verici. Bu galibiyeti Kahramanmaraş halkına armağan ediyoruz. Bizi izlemeye bize destek olmaya devam etsinler. Biz hedeflerimiz doğrultusunda adım adım gidiyoruz. Bu takımı birinci lige hep birlikte çıkaracağız” dedi.