Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken zor kullanılarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.

İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü.

Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durdurduğu öğrenildi.

Lüks yatta hasar oluştu.

Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık 8 milyon Euro değerinde olduğu iddia edilen yatın kullanılamaz hale geldiği ve yat ile ilgili işlemlerin devam ettiği, göz altına alınanların ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.