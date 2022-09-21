Samsun’un Canik ilçesinin kırsal mahallelerinden Başalan Mahallesi’nde fındık üreticilerinin ayağına giden kimliği belirsiz dolandırıcılar, tüccarın 45 liradan aldığı fındığı kendilerinin 47 ila 49 lira arasında alacağını söyleyip üreticileri kandırdı.

Hem dolandırıldı hem dayak yedi

Dolandırıcıların içinden birini tespit eden fındık üreticisi, saldırıya uğrayarak şiddet gördü, hastanelik oldu.

İHA'nın haberine göre, tartıda hile yaparak eksik tartan dolandırıcılar, çok sayıda fındık üreticisini mağdur etti.

Dolandırıcılıkta son nokta: Uzaktan kumandayla hile yaptılar

Dolandırıcıların 2’si minibüs 3 araçla mahallelerine geldiklerini söyleyen mağdurlar, fındıkları tartarken uzaktan kumanda ile tartıya müdahale edip eksik tarttıklarını ileri sürdü.

Mahallede dolandırılmadık fındıkçı kalmadı

Dolandırıcıların saldırısına uğrayarak kolu kırılıp hastanelik olan 60 yaşındaki Rahmi Akay, "Mahalle mahalle dolaşıp bölgedeki fındık üreticilerini dolandırdılar. Benden 42 çuval gelen 2 ton fındığı, bin 300 kilo olarak satın aldılar. Daha sonra yaptığımız hesapta dolandırıldığımı anladım. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Mahallede yine fındık alımına gelen dolandırıcılardan birini yakalayınca bana saldırdı. Sol kolumu kırdı. Hastanelik oldum ve kolum alçıya alındı. Ancak kolumun kırılmasına rağmen dolandırıcıyı jandarmaya teslim ettim. 10-15 kişiden oluşan diğer dolandırıcıların da yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Ekip halinde büyük dolandırıcılık yaptılar

Kendisinin dolandırıldığını belirten Celalettin Özdemir, "Ekip halinde dolaşıyorlar. Fındık üreticilerine piyasa değerinden biraz fazla para verip kandırıyorlar. Tartılara uzaktan kumanda ile müdahale ediyorlar. Anlamayalım diye çuvalları tartarken de yarım çuval olarak tartıyorlar. Bizim bölgede çok sayıda mağdur var. Bazıları jandarmaya şikayetçi oldu. Dolandırıcıların yakalanıp cezalandırılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Mağdurlardan Salih Şenlik ve Gülhanım Ak da dolandırıcıların yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.