Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.
İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki minibüs, seyir halindeki Ali İhsan Yüksel'in çekicili ve dorseli tırına arkadan çarptı.
14 kişi yaralandı
Samsun-Ordu karayolundaki kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı.
2 yaralının durumu kritik
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.