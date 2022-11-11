Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programları hayata geçirmeye devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 13 Kasım Pazar günü Fıstık ile Celil adlı tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde miniklerle buluşacak.

İçine kapanık bir çocuk olan Celil’in Fıstık ismini verdiği kuklayı kendine arkadaş edinmesini ve devamında gelişen olayları konu alan gösteri, çocuklara dostluğun önemini anlatacak.

Ücretsiz olarak sahnelenecek gösterinin biletleri, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Fıstık ile Celil adlı tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.