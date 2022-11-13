Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli programları hayata geçirmeye devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında Fıstık ile Celil adlı tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açtı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde miniklerle buluştu.

İçine kapanık bir çocuk olan Celil’in Fıstık ismini verdiği kuklayı kendine arkadaş edinmesini ve devamında gelişen olayları konu alan gösteri, çocuklara dostluğun önemini anlattı.

Ücretsiz olarak sahnelenen gösterinin biletleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden Ücretsiz Olarak Temin Edildi.

Tiyatroya Katılım Sağlayan Minkler Ve Aileleri Bu Etkinlikleri Çok Beğendiklerini İfade Ederek Devamın Gelmesini İstedi.