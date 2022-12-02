Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, bu kış Avrupa kıtasındaki sorunları artıracağı öngörülüyor.

Enerji krizinin göbeğindeki kentlerden biri olan Fransa’da, kış mevsimine yönelik endişeler de gün geçtikçe artırılıyor.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.

"Ocak ayında kış nasıl geçecek bilmiyoruz"

Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.

AA'nın haberine göre, bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği "blackout" riskini göze alamayacakları aktardı.

Vatandaşlar elektrik tüketimlerini azaltmazsa, bazı yerlerde kesinti başlayabilir

Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi. Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.

Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.

Olası elektrik kesintilerine karşı tatbikat

Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.

Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.