Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halinde bulunan ve imdat kolu çekilmediği iddia edilen kamyonun, freni boşaldı.

Park halinde bulunan otomobillere çarparak yokuş aşağı kontrolsüz şekilde kayan kamyon, 6 otomobile çarparak durabildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, cadde üzerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

''Hala titriyorum''

Olay anında otomobil içinde bulunan Hamza Doğan, ''Ben tam sokağı dönecekken bana yandan çarptı. İlk olarak yukarıda bir arabaya vuruyor, sonra ikinci arabaya vuruyor ardından üçüncü olarak bize çarpıyor. Benden sonra da galerinin önünde duran arabalara çarpıyor. Bir anda böyle bir şey yaşayınca korktum. Daha hala titriyorum'' diye konuştu.

Görgü tanıklarından Salih Çayan ise ''Yukarı tarafta duran kamyonun freni boşalıyor, arabaları toplayıp geliyor. Kamyonun içinde şoför yoktu. Zaten kamyon hareket edince, şoför bir anda koştu ama iki aracın arasında sıkışıyordu neredeyse. O anda eliyle kapıyı açmaya çalıştı ama kapıda kilitli olduğu için yetişemedi. Arabanın imdat kolunu çekmemiş, vitesi takmamış. Ondan dolayı böyle bir yaşandı diyorlar'' dedi.