Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve 20 yıl aranın ardından yeniden ziyaretçileriyle bir araya gelen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı coşkusu yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda 3 gün geride kalırken 7’den 70’e tüm Kahramanmaraş fuara adeta akın etti.

Fuar alanında Kahramanmaraş’ın giyimden yiyecek içecek sektörüne, kitaptan eğitim sektörüne varıncaya kadar onlarca firma stant açarak kendilerini ziyaretçilerine tanıtma fırsatı buldu.

Kahramanmaraş’ta eğitim alanında öncü kurumlardan olan Kahramanmaraş Doğa Koleji de hem fuara sponsor oldu hem de burada bir stant açarak faaliyetleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Onikişubat Doğa Koleji lise kampüsü okul Müdürü Meliha Kekilli kahraman kentte üç kampüste hizmet verdiklerini belirterek fuar alanında velilerle bir araya geldiklerini ifade etti.