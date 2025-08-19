Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, 18. gününde de ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Geleneksel el sanatlarından modern yeniliklere kadar geniş bir yelpazede ürün ve etkinlik sunan fuar alanı, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de eğlenceli vakit geçirme imkânı sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Ve Aile Şube Müdürlüğü de fuar alanında açtıkları stantlarla vatandaşlara hem çeşitli konularda bilgilendirme yapıyor hem de kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri sergiliyor.

Her köşesinde ayrı bir sürpriz saklayan bu etkinlik, daha keşfedilecek çok şey olduğunu müjdeliyor.