Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde uzun bir aradan sonra yeniden hayata geçirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kente coşku ve hareketlilik getirdi. Açılışından bu yana 22 günü geride bırakan fuar, yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yıllar sonra yeniden düzenlenen fuarın gördüğü yoğun ilgi, hem vatandaşların bu etkinliğe duyduğu özlem hem de sunulan etkinliklerin çeşitliliğiyle açıklanıyor. Ticaretin yanı sıra kültürel ve sosyal etkileşimin de merkezi haline gelen fuar, her yaş grubuna hitap eden içeriğiyle dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından fuar alanında kurulan çocuk oyun ve etkinlik alanları, özellikle ailelerin ilgi odağı oldu. Renkli oyuncaklar, eğlenceli atölyeler ve gösterilerle dolu bu alanda çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de fuar stantlarını gezerek alışveriş yaptı. Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar, unutulmaz anılar biriktirdi.

Gün boyu süren etkinlikler ve akşamları düzenlenen konserlerle tam bir festival havasında geçen Ağustos Fuarı, Kahramanmaraşlılara hem nostalji hem de modern bir fuar deneyimi yaşatıyor.