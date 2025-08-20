Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Aile dostu etkinlikleriyle dikkat çeken fuarda, çocuklar ve aileleri dolu dolu bir gün geçirdi.

Fuarda en çok ilgi gören etkinliklerden biri “Minyatür Murat” sunumuyla gerçekleşen çocuk yarışması oldu. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan yarışmada çocuklar, aileleriyle birlikte hem eğlendi hem de çeşitli ödüller kazanma şansı yakaladı.

Etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. Ardından sahne alan illüzyonist, gerçekleştirdiği gösterilerle minikleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Sihirli dokunuşlarla sahnede adeta bir görsel şölen sunan gösteri, fuar alanında büyük alkış topladı.

Geleneksel Ağustos Fuarı, eğlence, kültür ve aile bağlarını güçlendiren etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.