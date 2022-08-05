Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak ve ulaşımlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yaz sezonunda muhtemel nüfus artışı dolayısıyla Gafarlı – Kozludere ve Kazma Bağları’na ulaşım sağlayacak iki yeni otobüs hattı kazandırılıyor. 5 Ağustos Cuma günü ilk seferini yapacak ve Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri hizmet verecek olan 53/B numaralı hat ile Gafarlı – Kozludere mevkiine, 6 Ağustos Cumartesi günü hizmete başlayacak ve Salı, Perşembe, Cumartesi günleri hizmet verecek olan 76/B numaralı araçla da Kazma Bağları’na ulaşım sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hizmete alınan yeni hatların güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.