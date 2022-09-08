Galatasaray bomba transferlerinden biri olan Juan Mata ile anlaştığını açıkladı.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, son detayların netlik kazanması halinde kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

KAP açıklaması

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

Bugün İstanbul'da olacak

Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın, perşembe günü saat 10.00 sularında İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.

285 maç, 51 gol

Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.