GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'te canlı yayınlanacak.

136. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.