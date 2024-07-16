Transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz hakkındaki son karar belli oldu.

Galatasaray Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Milli yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

35 milyon euro...

EURO 2024'te harikalar yaratan ve sezon boyu Sarı-Kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansı taçlandıran, böylece Avrupa devlerinin transfer listesine en üst sıralardan giren Barış için, minimum 30-35 milyon euro bandında bir bonservis bedeli belirlendi.

Sarı-kırmızılılar, bu seviyenin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.

"Kararımız bu"

Konuyla ilgili olarak Barış'la da bir görüşme yapıldığı, genç oyuncunun da son kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi.