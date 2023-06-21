Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Zalgiris Vilnius nerenin, hangi ülkenin takımı?
Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı?
FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. FK Zalgiris Vilnius, Litvanya A Iyga'da yer alan bir kulüptür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.
Zalgiris Vilnius güncel kadrosu
Edvinas Gertmonas
Tomislav Duka
Gaudentas Ralys
Mario Pavelic
Joël Bopesu
Petar Mamić
Nicolás Gorobsov
Saulius Mikoliūnas
Matas Vareika
Ovidijus Verbickas
Oliver Buff
Marko Milićković
Yukiyoshi Karashima
Paulius Golubickas
Billal Sebaihi
Leonardo Vaca
Donatas Kazlauskas
Gustas Jarusevičius
Zalgiris Vilnius teknik direktörü kim?
Zalgiris Vilnius çalıştırıcısı Vladimiras Čerurinas.