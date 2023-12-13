Elbistan’ın Kanaat Önderlerinden; Gazeteci, Şair- Yazar Elbistan Sevdalısı Arif Bilgin Hoca ,kaleme aldığı köşe yazısında 31 mart yerel seçimlerinde işinin ehli inşaat mühendisi birinin belediye başkanı olması gerektiğini ,aday adayları içerisinde bu işi yapabilecek en uygun kişininim inşaat mühendisi Abdullah yener olduğunu belirtti,

Arif Bilgin hoca yazısında;

“Elbistan’a en çok bu dönemde işinin ehli olan biri şarttır

Elbistan’ın imar edilmesi, eskisinden çok daha güzel, sağlam, eksik ve yanlışları giderilmiş olarak ayağa kaldırılması gerekmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, belediye başkanlığına en uygun kişi olarak Türkiye genelinde devasa işler yapan, Elbistan’a çok sayıda Acil binası, Sağlık ocakları gibi karşılıksız katkıları olan inşaat mühendisi hemşerimiz Abdullah yener öne çıkar.

Belediye başkanı şehreminidir. Şehrin emin insanı, güvenilir insanı; şehrin her işinin emanet edildiği insan. Elbistan’a böyle biri gerek; deprem sonrası yerle bir olan, çok sayıda göç veren Elbistan’a ille böyle biri gerek.” dedikten sonra köşe yazısında

Elbistan Belediye başkanlığına en uygun kişinin İnşaat mühendisi Abdullah Yener olduğunu belirtti.



