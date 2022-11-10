Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, kurum müdürleri, askeri erkân, STK Temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Doğukent Sultan Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı, şiir okudu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları katılımcılar için seslendirdi.

Başkan Hayrettin Güngör, gerçekleştirilen anma programı için öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.