GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özcan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğraflarına oy veren Özcan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" ve "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" fotoğrafını seçti.

Özcan, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Gayet güzel ve zor yakalanan fotoğraflar, Anadolu Ajansını, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ediyorum. Gazetecilik 24 saat devam eden bir meslek, bu kareleri yakalamak kolay değil. Hepsini de başarılı buluyoruz." dedi.