MÜSİAD Gaziantep şube başkanlığı tarafından organize edilen programda Tancan, “Enerji krizi gölgesinde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ve kirlilik” konulu konferans gerçekleştirdi.

Programa MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Salih Çiçekçi, Müsiad Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, çok verimli bir program olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’tan katılım sağlayan misafirlere de teşekkür etti.