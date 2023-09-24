Gaziantep'in ulaşımında önemli bir dönüm noktası olan bugünkü rakamıyla 30 milyarlık değere sahip GAZİRAY, seferlerine başladığı günden bu yana sanayi bölgelerini birbirine bağlayan güzergahı dolayısıyla günlük 10 bin yolcuya hizmet veriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'teki 5'inci Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu rahatlatması özelliğiyle öne çıkan GAZİRAY, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteğiyle hayata geçirildi.

16 duraklık ve bugünkü rakamıyla 30 milyar liralık dev proje GAZİRAY Banliyö Hattı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Kasım 2022'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleşmişti.

Dülükbaba Ormanından girip OSB'den çıkan 2 bin 900 metrelik tüneli sayesinde 7,5 km yol, yakıt ve zaman tasarrufu elde edilen GAZİRAY'ın proje bedelinin 3,5 yılda kendini amorti etmesi planlanıyor.

Gaziray'ın konforlu ve hızlı ulaşımı, entegre çalıştığı raybüs ile destekleniyor

GAZİRAY'ın şehir merkezinde oluşturduğu konforlu ve hızlı ulaşım, Gaziantep-Nizip arasında hizmet veren RAYBÜS ile destekleniyor. İlçede konaklayan yolculara, entegre çalışması özelliğiyle büyük rahatlık sağlayan GAZİRAY, vatandaşların zamandan tasarruf etmesi hususunda da büyük avantaj sağlıyor.

Bu kapsamda Gaziantep-Nizip arasında sefer yapan RAYBÜS ile 40 dakikada kent merkezine gelen yolcular, 30 dakika aralıklarla yolcu taşıyan GAZİRAY sayesinde seyahatlerini hız kesmeden sürdürüyor.