Sanayicilerin Deprem Bölgesinden Göç Etmemesi İçin Teşvikler Verilmesi Gerektiğini Söyleyen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bizler İyi Günde Nasılsak Kötü Günde De İşimizin Başındayız. Sanayici, Devlet, Stk’lar El Ele Vererek, Bu İlleri Yeniden Ayağa Kaldıracağız” Diye Konuştu.

Ülkemiz 6 Şubat Tarihinde Yaşadığı Depremlerle Büyük Acılar Yaşadı. 50 Bin Can Bu Enkazın Altında Yitip Gitti. Yerin Üstünde Kalanlar İçin Durum Pek De Farklı Değil Ne Yazık Ki… Evini, Ocağını, İş Yerini Kaybedenler Şehirlerini Terk Etmeye, Doğup Büyüdükleri Evlerini Arkalarında Bırakmaya Başladı…

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’de İş Dünyası Dergisinden Celal Toprak Ve Hüsne Pamuk’a Verdiği Röportajda Bunun Çözüm Olmadığını Şu Sözlerle Anlattı:

“Sanayiciler Komutanlar Gibidir. Kaptanlar Gemilerini Terk Eder Mi, Etmez. Bizler De Kaptan Olarak Burayı Terk Edersek Buradan Giden İş İnsanları Olur. İşimizin Başındayız. Eğer Buraları Bırakır Başka İllere Gidersek Bizim Gittiğimizi Görenler De Bizi Takip Eder.

Beyaz Yakalı Da Gider; Mavi Yakalı Da. O Zaman Gaziantep Şu Andaki Hareketliliği Bulamaz. Bizler İyi Günde Nasılsak Kötü Günde De İşimizin Başındayız. Sanayici, Devlet, Stk’lar El Ele Vererek, Bu İlleri Yeniden Ayağa Kaldıracağız.”

Asıl Tehlike; İş Gücü Kaybı

Depremler 10 Şehirde 13 Milyon 421 Bin 699 Kişinin Yaşadığı Bölgeyi Etkilerken Üretimin Sekteye Uğraması İse İkinci Bir Deprem Korkusunu Beraberinde Getirdi. Bu Felaketle Birlikte Sanayi Kuruluşlarının Yara Aldığını Dile Getiren Konukoğlu, “Sanayide Yıkım Olmadı Ama İş Gücü Kaybı Nedeniyle Dolaylı Bir Şekilde Yara Aldı. Özellikle Depremin Üssü Olan Kahramanmaraş Başta Olmak Üzere Deprem Bölgeleri Ciddi Bir Göç Veriyor. İşte Sanayi İçin Asıl Tehlike Bu; Yani İş Gücü Kaybı. Bunun Önüne Geçilmesi İçin De Kalıcı Konutların Bir An Önce İnşa Edilerek, İnsanlara Güvenli Kentlerin Sağlanması Önemli” Diyerek Çalışmaların Öneminin Ve Çalışmalara Hız Verilmesi Gerektiğinin Altını Çizdi.

“Devletimiz Ve Milletimizle Beraberiz”

Sanko Holding Olarak Deprem Sonrası Verdikleri Ve Verecekleri Destekleri Anlatan Konukoğlu, “Deprem Felaketi Sonrası Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası Ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanları Afad Merkezinde Adeta Görevli Anlayışı İle Çalıştı. Kardeşim, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Aynı Zamanda Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı. O Nedenle Sürekli Afad Merkezde Bulundu. Bu Da Sanko’nun Ve Konukoğlu Ailesinin Yardımlarının Belirlenmesinde Etken Oldu. Bölgede İhtiyaç Olan Her Konuda Gereken Her Türlü Yardım Yapıldı, Yapılıyor. Devletimiz Ve Milletimiz Varsa Biz Varız. Her Zaman Devletimiz Ve Milletimizle Beraberiz” Dedi.