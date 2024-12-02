GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yapıldığı alanda 45 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan operatör Murat Kan, oğlunun doğum gününü kulede kutladı.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan İslahiye Belediyesi binasının kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölge rezerv alan ilan edildi. Bölgede konut ve ticari alanı kapsayan 8 bloklu inşaatın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

İnşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Kan, bulunduğu yerden verdiği siparişleri yakındaki kafeden vinç yardımıyla alırken, namazını da kulede kılıyor.



​​​​​​​Kan, gazetecilere, günün ortalama 8 saatini kulede geçirdiklerini belirterek, "2 çocuk babasıyım. 6 yaşıma giren büyük oğlum Yusuf Turan'ın doğum günü için kulede sürpriz hazırladım. Kule üzerine Türk bayrağı astım ve balonlarla süsledim. İyi ki doğdun babacığım. Seni çok seviyorum." dedi.



