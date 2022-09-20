Düzenlenen Programa Kent Protokolü Ve Siyasilerde Gaziler ve Aileleriyle Aynı Masayı Paylaştı.

Burada Aksu Habe’e Konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Tüm Gazilerin Gününü Kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Her Zaman Onların Yanlarında Olduklarını Söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Gaziliğin Ne Kadar Önemli Bir Mertebe Olduğuna Vurgu Yaptı.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu İse Böyle Güzel Bir Günde Kervanhan Ailesi Olarak Gazilerimizi Ve Ailelerini Ağırlamaktan Gurur Duyuyoruz Dedi.