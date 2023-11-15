"Bütün çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın"

Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.

Koca, şöyle konuştu:

"Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz."

Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız." dedi.

Bakan Koca hastalarla tek tek konuştu

Gazze'den çıkarılan 27 hasta, refakatçileriyle beraber El Ariş Askeri Havalimanı'ndan Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa alındı. Bakan Koca, uçağa alınırken hastalarla tek tek konuştu.