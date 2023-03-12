Depremzedelerin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezlerinde de faaliyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale için çadır ve konteyner kentlere yangın söndürme cihazı desteğinde bulunuyor. Ayrıca yangına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında da geçici barınma merkezlerinde eğitim seminerleri düzenleniyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada; geçici barınma merkezlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olduğu ve çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.