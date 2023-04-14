İlçede AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktaya inşa edilen toplamda 262 geçici iş yerinin tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi.
Kura çekimine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, esnaf odası başkanları ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri hasar gören esnaf katıldı.
Programda kura çekimiyle 262 esnaf, geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte hayatın normale döndürülmesi için çalışmaları sürdüklerini söyledi.