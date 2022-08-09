Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’ne yeni bulvar kazandırıyor. 20 metre genişliğe sahip yeni bulvarda; kazı, dolgu ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni bulvarda asfalt çalışmalarına başlanacak. Bölgede çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni bulvarın vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Asfalt Öncesi Temel Hazırlıkları Sürüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım ağımızı güçlendirmek için şehir genelinde çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu kapsamda yeni imar ve iskân alanlarının arttığı Gedemen Mahallesi’ne yeni bulvar kazandırılıyor. Ekiplerimiz bölgede asfalt öncesi temel hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yeni bulvarı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verildi.